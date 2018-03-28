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В Черемушках поздравили ветеранов педагогического труда
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Черемушках поздравили ветеранов педагогического труда 

Мои Черемушки 34 минуты назад
Фото: Мои Черемушки
Ветераны педагогического труда — частые гости школы № 2115. Коллектив школы Черемушек в очередной раз радушно встретил учителей-ветеранов, проводил в уютный кабинет, где пенсионеры с удовольствием пообщались со своими коллегами.
Как сообщает пресс-служба школы, гости посетили музей боевой славы 39 Армии. Директор школы Марина Титкова сказала много добрых слов в адрес ветеранов труда, обсудила вопросы взаимодействия с ветеранской организацией. «Было предложено посещение кружков в рамках программы „Активное долголетие“. В заключение встречи был дан прекрасный концерт», — добавляет школа № 2115.
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