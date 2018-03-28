В Черемушках поздравили ветеранов педагогического труда

Ветераны педагогического труда — частые гости школы № 2115. Коллектив школы Черемушек в очередной раз радушно встретил учителей-ветеранов, проводил в уютный кабинет, где пенсионеры с удовольствием пообщались со своими коллегами.

Как сообщает пресс-служба школы, гости посетили музей боевой славы 39 Армии. Директор школы Марина Титкова сказала много добрых слов в адрес ветеранов труда, обсудила вопросы взаимодействия с ветеранской организацией. «Было предложено посещение кружков в рамках программы „Активное долголетие“. В заключение встречи был дан прекрасный концерт», — добавляет школа № 2115.