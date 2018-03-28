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На комиссии по делам общественных и религиозных организаций обсудили проект «Диалог культур»
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На комиссии по делам общественных и религиозных организаций обсудили проект «Диалог культур» 

На Западе Москвы 1 час назад
Фото: На Западе Москвы
Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Москвы «Московский Центр развития кадрового потенциала образования» презентовало уникальный проект «Виртуальные образовательные путешествия VR 360».
Также на комиссии по делам общественных и религиозных организаций прошел показ фильма «Москва многоконфессиональная» через очки виртуальная реальность.
Председатель комиссии Мосгордумы по делам общественных объединений и религиозных организаций Антон Палеев, фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:
«Проект «Диалог культур» был инициирован комиссией и региональной общественной организацией «Городской надзор» при поддержке Департамента образования города Москвы. Это программа экскурсий для старшеклассников, которая предполагает посещение религиозных и культурных объектов Москвы, проведение встреч с представителями различных религий. Работая над проектом, мы исходили из того, что духовная культура любого народа находится в неразрывной связи с религией, и наша задача — привести участников проекта к осознанию, что диалог нужно выстраивать, опираясь на общие, объединяющие принципы основных мировых религий».
Проект «Диалог культур», к реализации которого подключились Высоко-Петровский мужской монастырь, резиденция Духовного Управления мусульман «Московский Муфтият», Еврейский музей и Центр толерантности, а также Московский Буддийский центр, оправдал ожидания.
На сегодняшний день в нем приняли участие свыше 700 школьников и учащихся столичных колледжей, и желающих принять участие в этой программе становится все больше. Большой интерес к «Диалогу культур» проявляют и столичные вузы.
Революция в системе образования!
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