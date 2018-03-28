На комиссии по делам общественных и религиозных организаций обсудили проект «Диалог культур»

Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Москвы «Московский Центр развития кадрового потенциала образования» презентовало уникальный проект «Виртуальные образовательные путешествия VR 360».

Также на комиссии по делам общественных и религиозных организаций прошел показ фильма «Москва многоконфессиональная» через очки виртуальная реальность.

«Проект «Диалог культур» был инициирован комиссией и региональной общественной организацией «Городской надзор» при поддержке Департамента образования города Москвы. Это программа экскурсий для старшеклассников, которая предполагает посещение религиозных и культурных объектов Москвы, проведение встреч с представителями различных религий. Работая над проектом, мы исходили из того, что духовная культура любого народа находится в неразрывной связи с религией, и наша задача — привести участников проекта к осознанию, что диалог нужно выстраивать, опираясь на общие, объединяющие принципы основных мировых религий».

Проект «Диалог культур», к реализации которого подключились Высоко-Петровский мужской монастырь, резиденция Духовного Управления мусульман «Московский Муфтият», Еврейский музей и Центр толерантности, а также Московский Буддийский центр, оправдал ожидания.

На сегодняшний день в нем приняли участие свыше 700 школьников и учащихся столичных колледжей, и желающих принять участие в этой программе становится все больше. Большой интерес к «Диалогу культур» проявляют и столичные вузы.

Революция в системе образования!