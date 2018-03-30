Итоги конкурса «Лучший по профессии» в сфере культуры подвели в Подмосковье

Победителей конкурса «Лучший по профессии» в сфере культуры и организаций дополнительного образования определили в Подмосковье , говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Под председательством министра культуры Московской области Оксаны Косаревой состоялось заседание комиссии по проведению конкурсного отбора кандидатур на соискание премии губернатора «Лучший по профессии» работникам учреждений сферы культуры и организаций дополнительного образования сферы культуры региона.

«Победители определены в номинациях «Лучший работник культурно-досугового учреждения», «Лучший работник библиотеки», «Лучший работник театра», «Лучший работник музея», «Лучший работник парка», «Лучший работник организации дополнительного образования детей сферы культуры», «Лучший менеджер», «Творческий прорыв», — говорится в сообщении.

Из 84 заявок, поступивших на конкурс, победителями после трех этапов стали 14 работников культуры региона.

«Это люди, которые составляют культурный код Подмосковья. Опытные мастера и молодые специалисты, умело соединяющие традиционную школу с инновационными методиками. Они уверены в своих силах и опираются на опыт коллег. Любят свое дело и способны увлекать своими идеями других. Уверена, что высокая награда «Лучший по профессии» в сфере культуры станет не только знаком высочайшего качества их работы, но и стимулом для дальнейших свершений», — отметила министр культуры Московской области Оксана Косарева.

Награждение победителей планируется в сентябре 2018 года.