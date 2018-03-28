В трещинах и заплатках. Здания и полы в школах давно требуют ремонта

Пиво по соседству?

Рейд по оренбургским школам провели общественники всероссийского проекта ОНФ «Народная оценка качества». В течение года планируется посетить максимальное количество средних общеобразовательных учебных заведений. Пока они побывали в школах № 5, 85, 69, 23 и 67.

— В первую очередь мы интересовались вопросами безопасности, наличием инфраструктуры для занятий физкультурой и спортом и общим состоянием зданий и территорий. По итогам проверки планируем составить народный стандарт работы школ и детских садов, в котором будут отражены вопросы, волнующие в первую очередь школьников и их родителей, — отметил эксперт проекта в Оренбургской области Антон Каканов.

Проверку на безопасность указанные школы прошли. Вахтёр, либо охранник на месте. Дополнительные средства безопасности (вроде металлоискателей, турникета и видеонаблюдения) носят рекомендательный характер, хотя в 90% школ установлены рамки металлоискателя, однако не во всех учебных заведениях они предусмотрены правилами пожарной безопасности, в том числе и в 23-й школе. Сейчас идёт работа по установке видеонаблюдения в каждом учебном заведении, комментируют в Управлении образования Оренбурга

Одним из нарушений стало несоблюдение нормативов по удалённости точек продаж алкогольной продукции и табачных изделий от учебных заведений. Так, напротив школы № 85 есть рынок, где всё это без труда можно найти.

Дырявые полы

Пора обновить мебель в столовых школ № 5, 23 и 85. Здания школ № 5, 23 и 67 местами в трещинах. По словам экспертов, в плачевном состоянии школа № 67: она вся в трещинах, протекает кровля у входа в актовый зал, устарели деревянные стеклопакеты, сильно изношены напольные покрытия в коридорах и спортзале (линолеум в заплатках), а в туалетных комнатах нет перегородок (что нарушает санитарные нормы). В школе № 67 отметили, что ситуация не аварийная, просто здание действительно старое, и не всегда хватает выделяемых средств для наведения безупречного порядка. Отмечено, что необходима дополнительная проверка здания квалифицированными специалистами.

— Общественники указали, что в нескольких школах отсутствует два стадиона, однако они и не должны быть при школах. Учебные заведения должны иметь спортивные площадки. В разном состоянии, но они есть во всех школах, — отметила начальник управления образования администрации Оренбурга Нина Гордеева. — Сейчас мы работаем над школой № 67. На всё нужны время и деньги. Будет достаточное финансирование — отремонтируем всю школу. В прошлом году мы сняли аварийность в спортзале, сейчас нужно привести его в порядок. Также ремонтируем кровлю, это сезонное нарушение, до этого крыша в этой школе не протекала. Все общественные предложения мы обязательно учтём и отработаем.

О выявленных нарушениях с просьбой устранить их сообщили главе администрации Оренбурга. Общественники планируют вернуться в эти школы перед новым учебным годом, чтобы проверить, изменится ли в них ситуация или всё останется по-прежнему. Будем надеяться, что в городском бюджете найдут средства, чтобы привести школы в порядок.