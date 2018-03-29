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Каникулы для младших школьников в Петербурге продлили до 6 апреля из-за ОРВИ
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Каникулы для младших школьников в Петербурге продлили до 6 апреля из-за ОРВИ 

ТАСС 2 часа назад
Фото: otr-online.ru
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 марта. /ТАСС/. Каникулы для учащихся первых-четыертых классов в школах Санкт-Петербурга продлили на неделю до 6 апреля с целью профилактики заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе городского комитета по образованию. Ранее все школы города досрочно ушли на каникулы с 21 марта.
"В целях предотвращения распространения заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детского населения Санкт-Петербурга на основании письма руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу каникулы для обучающихся первых-четвертых классов государственных образовательных учреждений продлеваются до 6 апреля", — сказали в пресс-службе.
Образовательным учреждениям также рекомендовали усилить мероприятия по профилактике, включая проветривание помещений, осмотр учащихся перед началом занятий и приостановку образовательного процесса на срок не менее семи дней, если количество заболевших превысит 20% в классе или школе.
По данным регионального управления Роспотребнадзора, в Санкт-Петербурге с 19 по 25 марта показатель заболеваемости совокупного населения превысил уровень значения недельного эпидемического порога на 41,9%. При этом показатель заболеваемости взрослого населения выше уровня значения недельного эпидемического порога на 44,2%, детей в возрасте трех-шести лет — на 6,9%, детей 7-14 лет — на 30,4, а детей до двух лет — ниже уровня значения недельного эпидемического порога на 3,4%. Число госпитализированных больных составило от 194 до 266 человек в день или 1,5% до 13,0% от числа заболевших. Среди госпитализированных дети составили 54%.
По результатам мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов за прошедшую неделю, в структуре положительных находок доля вирусов гриппа составила 76,1%.
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