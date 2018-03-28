Школа №1623 стала площадкой проведения деловой игры «Юнармия»

Прием заявок на участие в мероприятии завершился во вторник, 27 марта. Об этом нашему изданию сообщила заместитель директора учебного заведения Лилия Чепрасова.

— Игра будет окружного масштаба, а не межрайонного. Принять участие изъявили желание учащиеся десяти школ. Это образовательные учреждения №№904, 982, 896, 1207, 629, 1861, 547, 534, 626 и 1161. Представители юнармейских отрядов этих школ подали заявки через местное отделение «Юнармии», — рассказала Лилия Николаевна.

Деловая игра проводится штабом патриотического движения «Юнармия» по Южному округу. В роли координатора выступает его начальник — генерал-майор Евгений Заваденко.

— Мероприятие направлено на обмен опытом между юнармейскими отрядами нашего округа. Изначально игра должна была пройти сегодня, но мы ее перенесли в связи с объявленным трауром. Было решено провести мероприятие 4 апреля, — добавила заместитель директора школы №1623.

Фото: Школа №1623