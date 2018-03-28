Надо ли выбирать профессию со школьной скамьи

Мария Хазагарова, методист детского центра, Якутск

— Из своей практики могу судить, что дети легче всего увлекаются профессией, когда им дают возможность поработать лично. Они как бы примеряют ту или иную специальность на себя. Сильно влияет на интерес к профессиям общение с их носителями, положительные примеры, под влиянием которых у подростка появляется желание быть таким же. Порой экскурсии на предприятия дают наилучший эффект, поскольку в этом случае подросткам никто ничего не навязывает.

Август Белкин, доктор педагогических наук, Екатеринбург

— Думаю, ничего лучшего не изобретено, как выявлять таланты и склонности детей еще со школы, — и не только в специализированных центрах, таких как «Сириус», но и в обычных общеобразовательных школах. Когда я работал директором в 1960-е годы, у нас в школе было около десятка классов с разной профориентацией. Медсестры, механики, токари, радиомонтажники, на кого только не обучали. Практически каждый мог выбрать направление, которое ему ближе.

— Мы считаем, что у ребят должна быть возможность на практике пробовать как можно больше профессий, включая новые цифровые, общаться с людьми, которые в той или иной сфере уже реализовались. Этот опыт поможет более осознанно выбирать дальнейшую образовательную траекторию.

Эти принципы заложены в основу проекта профессиональных проб для учащихся 6-11-х классов «Билет в будущее», который в этом году стартует в России.

— Наши профильные бизнес-объединения, общественные организации и городской комитет по образованию заключили соглашение о социальном партнерстве, в рамках которого петербургские работодатели принимают активное участие в формировании системы непрерывного образования. То есть начинают готовить молодые кадры еще в школах.