Ученики школы №2122 приняли участие в окружном фестивале

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Ученики школы №2122 26 марта приняли участие в окружном этапе фестиваля посвященного 75-летию Сталинградской и Курской битв. Об этом сообщили на официальном сайте образовательного комплекса.

Мероприятие прошло в школе №2065. В делегацию от Щербинки вошли почетный гражданин городского округа Щербинка Владимир Башашин и ученики кадетского класса образовательной площадки «Остафьевская».

Творческий дуэт представил на сцене миниатюру с диалогом о патриотизме. Беседу провели учитель, родившийся за месяц до начала войны, и совсем юный кадет, недавно надевший красные погоны.

Завершился номер песней «На безымянной высоте» в исполнении Владимира Башашина.