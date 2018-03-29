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Ученики школы №2122 приняли участие в окружном фестивале
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Ученики школы №2122 приняли участие в окружном фестивале 

Администрация городского округа Щербинка 43 минуты назад
Фото: Администрация городского округа Щербинка
Фото: архив
Ученики школы №2122 26 марта приняли участие в окружном этапе фестиваля посвященного 75-летию Сталинградской и Курской битв. Об этом сообщили на официальном сайте образовательного комплекса.
Мероприятие прошло в школе №2065. В делегацию от Щербинки вошли почетный гражданин городского округа Щербинка Владимир Башашин и ученики кадетского класса образовательной площадки «Остафьевская».
Творческий дуэт представил на сцене миниатюру с диалогом о патриотизме. Беседу провели учитель, родившийся за месяц до начала войны, и совсем юный кадет, недавно надевший красные погоны.
Завершился номер песней «На безымянной высоте» в исполнении Владимира Башашина.
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