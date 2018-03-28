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Фольклорный ансамбль «Вереница» выступил в детской музыкальной школе на Гончарова
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Фольклорный ансамбль «Вереница» выступил в детской музыкальной школе на Гончарова 

Управа Бутырского района города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа Бутырского района города Москвы
Концерт фольклорного ансамбля «Вереница» детской школы искусств поселка Володарского Ленинского района Московской области состоялся на минувшей неделе в детской музыкальной школе № 66 на Гончарова. Выступление прошло в рамках фестиваля «Музыкальная среда».
— Созданный в 2014 году фольклорный ансамбль «Вереница» уже успел стать популярным не только в России, но и за ее пределами. Юные артисты представили программу «Народный календарь», которая полностью опиралась на народные традиции и представляла всю колоритность и фольклорное богатство России, — сообщили в администрации школы.
Отмечается, что директор школы № 66 Павел Левадный вручил ансамблю диплом лауреата конкурса. (то)
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