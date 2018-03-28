В школе №429 прошли «Спортивные перемены»

Третьеклассники из отделения школы №429, расположенного по адресу: 5-я улица Соколиной горы, дом 5А, провели для сверстников необычное мероприятие.

Как сообщили представители школы №429 «Соколиная гора», дети организовали «Спортивные перемены» самостоятельно. Дело в том, что в школе проводятся беседы о здоровом образе жизни в рамках проектно-исследовательской деятельности экологической направленности. Речь в этих беседах ведется о соблюдении режима дня, о полезном питании и о важности спортивных занятий. После этих бесед ученики третьего «А» класса подразделения школы №429 вдохновились на подготовку занятия для учеников начальной школы.

«Спортивные перемены» состояли из эстафет для нескольких команд, а также индивидуальных конкурсов спортивной направленности. При этом на одних спортивных занятиях ребята не остановились и приготовили для сверстников угощение.

Фото: предоставлено школой №429 «Соколиная гора».