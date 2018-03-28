Больше всего заявок на участие в проекте по активному долголетию подали в ВАО

Лидером по числу заявок на участие в проекте по активному долголетию стал Восточный административный округ столицы. Об этом сообщил заммэра по вопросам социального развития Леонид Печатников.

"Больше всего пенсионеров откликнулись в ВАО — свыше 8 тыс. человек", — цитирует Печатникова Агентство «Москва» . По словам заммэра, все преподаватели и специалисты, которые хотят принять участие в проекте, проходят тщательный отбор.

Печатников также рассказал о встрече со студентами Московского городского педагогического университета, в ходе которой один из студентов — будущий преподаватель театрального искусства — выразил обеспокоенность по поводу трудоустройства после окончания вуза. «В городе очень много преподавателей дополнительного образования и иногда им не хватает работы. Мы с удовольствием предоставляем им еще одну возможность: теперь они могут работать с людьми пожилого возраста», — пояснил заммэра.

В начале марта Сергей Собянин объявил о старте проекта по активному долголетию в Москве . Уточняется, что проект рассчитан на 2,6 миллиона столичных пенсионеров. Его участниками могут стать женщины в возрасте от 55 лет и мужчины в возрасте от 60 лет.

Название проекта выберут сами горожане. Отмечается, что записаться можно в течение всего года. Заявки принимают в любом территориальном центре социального обслуживания. Для этого достаточно предъявить паспорт, СНИЛС и социальную карту москвича.