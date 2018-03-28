В школе «НИКА» будет проводиться Международное исследование по оценке качества образования

Школа «НИКА» выбрана одной из 22-х школ Москвы для участия в Международном исследовании по оценке качества математического и естественно-научного образования.

По результатам мониторинга Департамента образования школу «НИКА» выбрали для участия в международном исследовании по оценке качества математического и естественнонаучного образования TIMSS (Trends in Mathematics and Science Study). Тестирование будет проводится в 22 школах Москвы, которые отобрал Департамент образования.

В апреле учащиеся 4 и 8 классов пройдут независимое тестирование по математике, естествознанию/биологии, физике, химии, географии, математике.