Интеллектуальную игру организовали в школе на Авиамоторной

В корпусе № 4 школы № 1228 района Лефортово прошла игра «Что? Где? Когда?» для учащихся 8-х классов. Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.

— Содержание вопросов базировалось на знании химии и биологии. Ребята проявили эрудицию, показали интерес к предметам и неплохие знания. В награду учащиеся получили дипломы за 1, 2 и 3 место и сладкие призы. А самый активный участник получил символ игры — «Ученую сову», — отметили в администрации.

Напомним, что школа расположена по адресу: улица Авиамоторная, дом 42. (вт)