Педагогов школы №1678 в Восточном Дегунине обучили «космическому дизайну»

В школе № 1678 Восточного Дегунина прошел третий семинар-практикум для педагогического состава «Космический дизайн для недизайнеров». Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.

— Учителя научились не только разрабатывать дизайн ракет, конструировать модель Солнечной системы, но и определять стороны света по годовым кольцам и расположению мха на пеньках, находить созвездия и ориентироваться по звездам, — рассказал представитель администрации.

Напоминаем, школа № 1678 находится по адресу ул. Дубнинская, д. 46, корп. 2. (мю)