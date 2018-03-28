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В одной из школ Бибирева введут модульный режим обучения
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В одной из школ Бибирева введут модульный режим обучения 

Управа района Бибирево 28 минут назад
Фото: Управа района Бибирево
В школе № 1412 в следующем учебном году будет введен модульный режим обучения. Об этом сообщается на официальном сайте образовательного учреждения.
-По итогам голосования за выбор режима обучения в 2018–2019 учебном году, было принято решение ввести модульную систему обучения. За месяц голосования в нем приняли участие 940 человек, — говорится в сообщении.
Так, согласно материалам, размещенным на сайте школы, за «Модульный режим обучения» выступило 657 человек, за «Традиционный режим обучения» — 283 человека. (вт)
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