В одной из школ Бибирева введут модульный режим обучения

В школе № 1412 в следующем учебном году будет введен модульный режим обучения. Об этом сообщается на официальном сайте образовательного учреждения.

-По итогам голосования за выбор режима обучения в 2018–2019 учебном году, было принято решение ввести модульную систему обучения. За месяц голосования в нем приняли участие 940 человек, — говорится в сообщении.

Так, согласно материалам, размещенным на сайте школы, за «Модульный режим обучения» выступило 657 человек, за «Традиционный режим обучения» — 283 человека. (вт)