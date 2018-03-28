Стипендии получат лучшие студенты, аспиранты, адъюнкты и курсанты Дона

Согласно информации из официальных источников, список из 220 стипендиатов утвержден 28 марта на заседании донского правительства. Общий объем выплат превысит 2 млн рублей.

Напомним, губернаторские стипендии ежегодно получают 40 аспирантов и адъюнктов, 148 студентов и курсантов государственных вузов Дона, а также два курсанта вуза, подведомственного МЧС РФ и 30 студентов учреждений среднего профессионального образования.

Выплаты производятся с целью стимулировать высокую академическую, творческую и социальную активность учащихся.