Экзамен будущего. Как в Москве проходил демонстрационный экзамен для школьников

С 23 марта по 10 апреля в столице проходит очный этап демонстрационного экзамена по разным направлениям дополнительного образования. 28 марта на базе первого Московского образовательного центра школьники сдавали экзамены по «Прототипированию» и «Мобильной робототехнике». О том, как это было и что нужно было сделать для успешной сдачи, читайте в материале портала Москва 24.

Всего на участие в демонстрационном экзамене по направлениям «Прототипирование» и «Мобильная робототехника» подали больше 700 заявок из более чем 120 школ Москвы.

Успешно сдавшие экзамен по выбранному направлению получают специальный сертификат, который выдает Московский центр качества образования. В сертификате указывают количество баллов, которое набрал ученик сразу по нескольким направлениям. Эти баллы также учитываются московскими вузами при поступлении.

Мобильные роботы Небольшие колеса, проводки и электронные платы — все это лежит в коробке с материалами для выполнения демонстрационного экзамена. Главная задача ребят на этой площадке — собрать робота. Конечно не такого, как на IT-выставках, но выполняющего достаточно важные задачи.

По словам куратора площадки Тимофея Асмолова, на экзамен отводится 3 часа 50 минут. За это время ребятам нужно правильно соединить всю электрику, подсоединить пульт и сделать так, чтобы робот мог двигаться. Проверить на работоспособность его можно сразу же специальном полигоне. Здесь ребята могут почувстоввать себя операторами лунохода или робота-сапера, который работает в горячих точках.

На полигоне роботы должны переместить кубики из одного места в другое с помощью манипуляторов. Но для того, чтобы правильно запрограммировать технику, школьникам нужно вспомнить формулы по физике, механике и математике — без классической школы здесь никуда.

Кроме того, ученикам нужно было решить и задачку посложнее. Робота нужно заставить не только двигаться, но и забраться в горку. Тут снова на помощь приходят школьные знания: чтобы робот справился с поставленной задачей, нужно рассчитать его вес, высоту, на которую должен он подняться, и мощность, чтобы он не покатился вниз при восхождении.

После выполнения всех задач работы участников оценивали экспертные комиссии. В их состав вошли представители колледжей, центров технологической поддержки образования федеральных вузов и компаний-работодателей. И пусть в этот раз не у всех все получилось (ведь некоторым ребятам только недавно исполнилось 12 лет), они смогли продемонстрировать свои умения и стремление к результату.

Прототипы Второй площадкой стал класс, в котором участники создавали прототипы, то есть опытные образцы объектов. В этот раз школьникам выпала задача изготовить прототип шасси самолета. Но это не так просто, как кажется на первый взгляд.

Сначала ребята должны были правильно перенести чертеж детали в компьютерную программу. Школьники резво с ними работают, поэтому достаточно быстро электронные версии деталей шасси можно было увидеть на мониторе. Также на компьютере нужно было сделать все расчеты. Но самое главное на экзамене — изготовление деталей и последующая сборка.

3D-принтер немного похож на духовку, но вместо выпечки там готовится уменьшенная копия шасси. По миллиметрам, каждая деталь создается в точности с теми параметрами, которые были заданы на компьютерах. На изготовление и сборку у учеников уходит примерно 2,5-3 часа. Когда все детали сделаны, ребятам осталось их собрать, если нужно — отшлифовать и испытать готовую деталь. Если все сделано правильно, то такие шасси можно смело устанавливать на самолеты (правда, уже детали, изготовленные на основе прототипов на авиационных заводах).

Куратор площадки «Прототипирование» Егор Подлесный пояснил, что подобные процессы изготовления прототипов происходят на большинстве предприятий.

"Ребята тут получают знания и в области механики, и в сопротивлении материалов, и в понятиях о жесткости и надежности конструкций. Они могут изготовить в пластике и в металле те конструкции, которые придумают, могут провести над ними испытания и опыты", — подчеркнул куратор.

Он добавил, что с помощью 3D-принтера можно сделать самые фантастические вещи, даже двухметровый меч из аниме-игры или шлем Тора из комиксов.