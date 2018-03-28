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Демонстрационный экзамен по программам дополнительного образования прошел в Москве
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Демонстрационный экзамен по программам дополнительного образования прошел в Москве 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: MosDay.ru
Журналистам продемонстрировали очный этап экзамена по двум программам дополнительного образования «Прототипирование» и «Мобильная робототехника», который прошел 28 марта на базе Первого московского образовательного комплекса, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».
Очный этап демонстрационного экзамена по программам дополнительного образования проходит с 23 марта по 10 апреля на площадках ГБПОУ «Воробьевы горы», Московского колледжа управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий «Царицыно», Политехнического колледжа №8 имени дважды Героя Советского Союза И. Павлова, Российского государственного университета им. А. Косыгина, Московского авиационного института (НИУ МАИ), Российского государственного гуманитарного университета и Московского политехнического университета.
Всего на участие в демонстрационном экзамене для обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам углубленного уровня по направлениям «Прототипирование» и «Мобильная робототехника» подано более 700 заявок из образовательных организаций Москвы.
Оценивать работу участников будут экспертные комиссии, в составе которых представители колледжей, центров технологической поддержки образования федеральных вузов (Московский физико-технический институт, МГТУ «СТАНКИН», Московский политех, НИУ МАИ, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ) и компаний-работодателей (АО «НПО Лавочкина», ПАО «Компания „Сухой“ и АО РКЦ „Прогресс“).
Участники, успешно сдавшие экзамен, получат разработанный Московским центром качества образования сертификат с персональной дифференцированной оценкой сразу по нескольким компетенциям. Демонстрационный экзамен поможет московским школьникам определиться с дальнейшей образовательной траекторией — выбором колледжа или вуза, а учреждениям профессионального образования — привлечь мотивированных школьников в ряды своих будущих студентов. На сайте Московского образовательного телеканала ведется онлайн-трансляция с площадок проведения экзамена.
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