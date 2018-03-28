Дошкольники из Дмитровского района отметили день рождения Сергея Михалкова

Для воспитанников дошкольного отделения № 10 школы № 236 в Дмитровском в честь 105-летия со дня рождения Сергея Михалкова провели тематические занятия по физической культуре. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.

— Учителя физкультуры провели для ребят занимательные уроки, на которых малыши не только делали зарядку, но и играли в игры по произведениям Сергея Михалкова, — рассказал представитель администрации. — А в конце к детям пришел главный герой произведения «Дядя Степа» и угостил их сладостями.

Напомним, 10-й корпус школы № 236 находится по адресу Коровинское шоссе, д. 24а. (мю)