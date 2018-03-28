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В школе №2100 на Дегунинской учащиеся поговорили о роли фольклора в духовно-нравственном воспитании человека
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В школе №2100 на Дегунинской учащиеся поговорили о роли фольклора в духовно-нравственном воспитании человека 

Управа района Западное Дегунино города Москвы 32 минуты назад
Фото: Управа района Западное Дегунино города Москвы
Об этом сообщается на официальном сайте образовательного учреждения.
Разнообразные формы фольклорных жанров являются самым первым способом передачи информации. Благодаря им мы узнаем, как жили наши предки, каким был быт на Руси. Историко-культурное наследие является важным фактором в формировании гармоничной личности ребенка.
«На празднике выступила учащаяся 3-го «Г» класса. Она исполнила русскую народную песню и сыграла на балалайке. Традиции и обычаи русского народа тесно переплетаются с духовно-нравственными православными ценностями, о которых ребята также узнают на уроках ОРКСЭ», — уточняется на сайте.
Напомним, школа № 2100 находится по адресу ул. Дегунинская, 17А. (то)
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