Ещё
Школьники и родители продегустируют школьное питание
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Школьники и родители продегустируют школьное питание 

Newsroom24 40 минут назад
Фото: Newsroom24
29 марта в 17.00 в школе №102 Нижегородского района представители муниципального предприятия «Единый центр муниципального заказа» (ЕЦМЗ) проведут презентацию и дегустацию школьного меню. В роли дегустаторов выступят члены ученических советов школ микрорайона Верхние Печеры и родители. Им представят блюда из школьного цикличного меню, рассчитанного на 10 дней, и расскажут о важности здорового питания для школьников.
Школьное питание — один из важнейших факторов, определяющих здоровье детей и подростков, а также их физическое и умственное развитие. В школах Нижегородского района горячим питанием охвачено порядка 78% учащихся. Остальные дети питаются в школьном буфете либо не питаются совсем.
Напомним, ранее мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов на встрече с представителями родительских комитетов, депутатами городской Думы, членами Общественной палаты Нижнего Новгорода и активистами Общероссийского народного фронта заявил, что «меню в школах и детских садах нужно менять в соответствии с пожеланиями родителей и детей».
Newsroom24: последние новости
Лицей и 16 классов закрыты в Сарове на карантин по гриппу Нижегородцы напишут контрольную по математике «Что и требовалось доказать» Нижегородские школьники отправились на телеигру «Сто к одному»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Повсюду дым»: в Петербурге загорелся крупный автоцентр106
МЧС рекомендовало москвичам оставаться дома27
Россия объявила молочную войну128
Мизулина: это удар в спину для Путина548
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово146
Видео
01:00
Пожарную систему в ТЦ «Зимняя вишня» монтировал повар-кондитер
Происшествия Пожары
01:00
Друг Скрипаля призвал «дать им умереть»
В мире Другое
00:53
Отгрузка «Терминаторов» попала на видео
Оружие Армия
02:56
Путин дал поручения Медведеву после трагедии
Политика
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
00:33
МЧС рекомендовало москвичам оставаться дома
Новости Москвы Общество
01:32
Умер Виктор Калашников
Происшествия Оружие
02:31
Людей из кинозала в «Зимней вишне» выводила контролер
Происшествия
09:21
Управляющую «Зимней вишней» арестовали
Происшествия Криминал
00:53
Рапунцель ужаснула своим видом перед родами
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение