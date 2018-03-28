Школьники и родители продегустируют школьное питание

29 марта в 17.00 в школе №102 Нижегородского района представители муниципального предприятия «Единый центр муниципального заказа» (ЕЦМЗ) проведут презентацию и дегустацию школьного меню. В роли дегустаторов выступят члены ученических советов школ микрорайона Верхние Печеры и родители. Им представят блюда из школьного цикличного меню, рассчитанного на 10 дней, и расскажут о важности здорового питания для школьников.

Школьное питание — один из важнейших факторов, определяющих здоровье детей и подростков, а также их физическое и умственное развитие. В школах Нижегородского района горячим питанием охвачено порядка 78% учащихся. Остальные дети питаются в школьном буфете либо не питаются совсем.