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Архангельские депутаты попросили у министра образования РФ поддержать СГМУ деньгами
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Архангельские депутаты попросили у министра образования РФ поддержать СГМУ деньгами 

29.ru 45 минут назад
Фото: 29.ru
Депутаты облсобрания отправят обращение к министру образования и науки РФ Ольге Васильевой с просьбой предоставить федеральное финансирование в 2019-м на увеличение количества бюджетных мест в СГМУ. Таким образом народные избранники намерены решать проблему кадрового голода в медицине региона.
Сейчас нехватка кадров в сфере здравоохранения в Поморье составляет 17,6%. Чтобы ликвидировать кадровый дефицит, руководство СГМУ планирует увеличить контрольные цифры приема, по специальностям «Лечебное дело» и «Педиатрия» — на 10 мест каждое направление и на 46 мест — по программам ординатуры. Если проект образовательного учреждения поддержат деньгами, вырастут цифры приема и в аспирантуру — на 12 мест. Депутаты областного собрания просят поддержать эти предложения университета за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.
— Мы постоянно испытываем недостаток кадров, несмотря на мединститут. Закончив институт и обучившись на бюджетном месте, специалисты должны отработать туда, куда мы их направим, — пояснил член комитета Архангельского областного собрания депутатов по здравоохранению и социальной политике Яков Насонов.
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