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Ученики школы №1574 примут участие в общегородском субботнике
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Ученики школы №1574 примут участие в общегородском субботнике 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 53 минуты назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Дети из школы №1574 вместе с родителями и педагогами выйдут на уборку пришкольной территории, сообщили 27 марта.
В планах — убрать остатки снежных залежей, обрезать деревья от лишней листвы и старых веток, подготовить клумбы и газоны к будущей высадке растений.
Участие примут ученики 8-х и 10-х классов.
— Дети с удовольствием приходят на подобные субботники. Все дело в том, что им нравится работать со взрослыми. В нашем бешеном ритме жизни мы, родители, не успеваем уделить должное внимание детям. А ничего лучше совместной работы, на мой взгляд, так не сближает людей, — рассказала Елена Купрова, директор школы.
Субботник пройдет 14 апреля по адресу: 1-я Миусская, дом 4. Уборка школьной территории начнется в 10:00.
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