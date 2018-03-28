Ученики школы №1574 примут участие в общегородском субботнике

Дети из школы №1574 вместе с родителями и педагогами выйдут на уборку пришкольной территории, сообщили 27 марта.

В планах — убрать остатки снежных залежей, обрезать деревья от лишней листвы и старых веток, подготовить клумбы и газоны к будущей высадке растений.

Участие примут ученики 8-х и 10-х классов.

— Дети с удовольствием приходят на подобные субботники. Все дело в том, что им нравится работать со взрослыми. В нашем бешеном ритме жизни мы, родители, не успеваем уделить должное внимание детям. А ничего лучше совместной работы, на мой взгляд, так не сближает людей, — рассказала Елена Купрова, директор школы.

Субботник пройдет 14 апреля по адресу: 1-я Миусская, дом 4. Уборка школьной территории начнется в 10:00.