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Будущие инженеры из Коптева продемонстрировали таланты на межрайонном форуме
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Будущие инженеры из Коптева продемонстрировали таланты на межрайонном форуме 

Управа района Коптево города Москвы 48 минут назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
В межрайонном форуме инженерных классов «Вектор будущего» приняли участие воспитанники 10 «З» класса школы №1576 района Коптево. Работу старшеклассников высоко оценили организаторы.
— Ребята стали участниками квизиума «Будущий профессионал», рассказали ученикам первого класса о профессии будущего рециклинг — технолог: подготовили интересную презентацию и на доступном для детей языке рассказали об особенностях этой сложной профессии. Также наши подопечные выполняли специальные задания, используя оборудование инженерных классов, — сообщил сотрудник образовательного учреждения.
Добавим, что форум проходил в рамках городского фестиваля «Наши общие возможности — наши общие результаты» и проекта «Инженерный класс в московской школе». (ео)
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