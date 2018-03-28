Будущие инженеры из Коптева продемонстрировали таланты на межрайонном форуме

В межрайонном форуме инженерных классов «Вектор будущего» приняли участие воспитанники 10 «З» класса школы №1576 района Коптево. Работу старшеклассников высоко оценили организаторы.

— Ребята стали участниками квизиума «Будущий профессионал», рассказали ученикам первого класса о профессии будущего рециклинг — технолог: подготовили интересную презентацию и на доступном для детей языке рассказали об особенностях этой сложной профессии. Также наши подопечные выполняли специальные задания, используя оборудование инженерных классов, — сообщил сотрудник образовательного учреждения.

Добавим, что форум проходил в рамках городского фестиваля «Наши общие возможности — наши общие результаты» и проекта «Инженерный класс в московской школе». (ео)