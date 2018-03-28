Жители Коптева познакомились с миром 3D-моделирования 

Городской форум «Предпрофессиональное образование: сделаем будущее близким» прошёл на минувшей неделе в школе №1576 на Большой Академической. Мероприятие было организовано в рамках фестиваля Межрайонного совета директоров «Наши общие возможности — наши общие результаты».
— Гости начали приходить к нам с 9 утра. Вскоре стартовало соревнование WEC Global Designathon — здесь можно было познакомиться и погрузиться в технологии 3D-моделирования, — пояснил представитель школы.
Соревнование длилось два дня: 24 и 25 марта. В первый день участников ждала командная работа, а во второй — индивидуальные задания.
Помимо этого, гостей фестиваля ждала встреча с администрацией школы и знакомство с преподавателями. (ео)