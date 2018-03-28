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Неделя иностранных языков прошла в школе имени Василия Орлова
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Неделя иностранных языков прошла в школе имени Василия Орлова 

Управа района Марьина роща 52 минуты назад
Фото: Управа района Марьина роща
В «Школе Марьина Роща имени Василия Орлова» с 19 по 23 марта состоялась неделя иностранных языков. Темой недели стали известные личности стран мира. В рамках события было проведено множество конкурсов и викторин для учащихся разных ступеней.
— Обучающимся были предложены задания различного характера — познавательные, творческие, логические. В холлах можно было увидеть выставки детских работ, плакатов и стенгазет, а также символы и утварь разных стран. Помимо этого, была проведена серия открытых уроков по темам: «Великие французские поэты», «Ученые на банкнотах мира» и «Члены королевской семьи», — сообщили в администрации школы.
Неделя завершилась подведением итогов, награждением победителей и словами благодарности. (то)
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