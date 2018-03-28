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Отдыхать некогда. Усиленная подготовка поможет ученикам «Газпром-классов» поступить в вуз
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Отдыхать некогда. Усиленная подготовка поможет ученикам «Газпром-классов» поступить в вуз 

ИА Север-Пресс 57 минут назад
Фото: ИА Север-Пресс
Компания «Газпром добыча Уренгой» совместно с Российским государственным университетом нефти и газа имени Губкина подготовили специальные занятия для старшеклассников «Газпром-классов».
Весенние каникулы ученики новоуренгойского инженерно-технического «Газпром-класса» школы «Земля родная» проводят с пользой в учебно-производственном центре «Газпром добыча Уренгой». Кандидат физико-математических наук Евгений Ригер преподает им усиленный курс физики и математики. Углубленные знания от доцента кафедры физики университета имени Губкина помогут школьникам подготовиться к ЕГЭ и беспрепятственно поступить в опорные для нефтегазовой отрасли вузы страны.
Подобные предметно-профильные курсы для учащихся одиннадцатых «Газпром-классов» проходят дважды в год — осенью и весной. Занятия организуют в формате живого общения: педагоги демонстрируют нестандартные способы решения задач и уравнений, разъясняют сложный материал и отвечают на вопросы учеников. Также преподаватели оценивают, насколько школьники готовы к поступлению в вуз, указывают на проблемные темы, которые необходимо проработать.
«Газпром добыча Уренгой» заинтересовано в воспитании квалифицированных кадров и создает для этого необходимые условия, — сообщает служба по связям с общественностью и средствами массовой информации компании. По мнению школьников, такая подготовка существенно помогает им в систематизации знаний и настраивает на серьезную работу для поступления.
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