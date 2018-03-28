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В музыкальной школе на Маршала Новикова пройдет день открытых дверей
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В музыкальной школе на Маршала Новикова пройдет день открытых дверей 

Управа района Щукино 1 час назад
Фото: Управа района Щукино
В детской музыкальной школе имени Я. В. Флиера, которая находится в Щукине, в субботу, 14 апреля, пройдет день открытых дверей.
— Приглашаем детей, их родителей, бабушек и дедушек. В 14.00 состоится концерт «Знакомство с музыкальными инструментами». А с 15.00 начнутся мастер-классы преподавателей музыкальных инструментов, консультации преподавателей и администрации по записи на вступительное прослушивание, — сообщили в администрации музыкальной школы.
Напомним, ДМШ имени Я. В. Флиера находится по адресу: улица Маршала Новикова, дом 16 (м. «Щукинская»). Телефоны для справок: 8 (499) 193-44-48, 8 (499) 193-44-89. (ео)
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