В Измайлове пройдет бесплатная тренировка по спортивному туризму

Занятие для начинающих туристов пройдет 31 марта в Российском государственном университете физической культуры, спорта, молодежи и туризма в Измайлове.

В рамках проекта Департамента образования города Москвы «Университетские субботы» школьники, учащиеся колледжей, студенты вузов в последний день марта окунутся в мир туризма. В ходе программы «Спортивный туризм — дистанции и маршруты», проводимой РГУФКСМиТ, москвичи узнают о том, какие направления действуют в сфере спортивного туризма, какими умениями и навыками нужно обладать туристу для преодоления препятствий и успешного прохождения дистанций. Кроме того, во время практических занятий участники мероприятия научатся вязать узлы, устанавливать палатки, преодолевать препятствия, ориентироваться на местности.

Бесплатное спортивное мероприятие проводится по предварительной регистрации на сайте или по телефону: 8 (915) 250-16-41.

Каждому участнику программы необходимо принеси с собой спортивную форму.

Начало 31 марта в 12:30 по адресу: Сиреневый бульвар, д. 4.

Информация и фото с сайта Префектуры ВАО