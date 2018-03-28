Опыт работы подмосковного педагогического класса представили на молодежном форуме

Краснодарском крае проходит традиционный Молодежный педагогический форум, на котором был представлен опыт работы класса 10 «У» школы №11 из подмосковной Электростали, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области

«Опыт работы подмосковного педагогического класса, результат реализации совместного проекта ГГТУ в Орехово-Зуеве и школы №11 Электростали представлен на традиционном межрегиональном Молодежном педагогическом форуме, который проходит в эти дни в Краснодарском крае», — говорится в сообщении.

Участники форума обсуждают опыт наставничества и развитие профессионализма молодых специалистов.

Свой опыт в формате творческих мастерских, круглых столов, мастер-классов уже представили делегации из Ростовской, Волгоградской, Ульяновской областей, Краснодарского края, Республики Адыгея

«Подмосковье на форуме представляет педагогический класс 10 «У» электростальской школы №11, директор школы Азарова и завкафедрой педагогики и психологии ГГТУ Скударева. Сегодня ученики подмосковного педагогического класса проведут открытый урок по математике», — добавляется в материале.