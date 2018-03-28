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Опыт работы подмосковного педагогического класса представили на молодежном форуме
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Опыт работы подмосковного педагогического класса представили на молодежном форуме 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО, Николай Корешков
В Краснодарском крае проходит традиционный Молодежный педагогический форум, на котором был представлен опыт работы класса 10 «У» школы №11 из подмосковной Электростали, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.
«Опыт работы подмосковного педагогического класса, результат реализации совместного проекта ГГТУ в Орехово-Зуеве и школы №11 Электростали представлен на традиционном межрегиональном Молодежном педагогическом форуме, который проходит в эти дни в Краснодарском крае», — говорится в сообщении.
Участники форума обсуждают опыт наставничества и развитие профессионализма молодых специалистов.
Свой опыт в формате творческих мастерских, круглых столов, мастер-классов уже представили делегации из Ростовской, Волгоградской, Ульяновской областей, Краснодарского края, Республики Адыгея.
«Подмосковье на форуме представляет педагогический класс 10 «У» электростальской школы №11, директор школы Азарова и завкафедрой педагогики и психологии ГГТУ Скударева. Сегодня ученики подмосковного педагогического класса проведут открытый урок по математике», — добавляется в материале.
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