Школа имени Сервантеса отметила 59-летие концертом

В школе №1252 имени Сервантеса прошел концерт, посвященный 59-летию образовательного учреждения. Он стал кульминацией насыщенной программы, которая проводилась в школе несколько дней подряд в преддверии праздничной даты.

— Торжество собрало наши лучшие творческие коллективы. Спасибо юным артистам, их художественным руководителям и, конечно же, замечательным ведущим нашего праздника, — поделились в администрации школы.

Гостями праздника стали, в том числе, ветераны педагогического труда, посвятившие профессиональную жизнь воспитанию подрастающих поколений. (ео)