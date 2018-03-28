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Школа имени Сервантеса отметила 59-летие концертом
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Школа имени Сервантеса отметила 59-летие концертом 

Управа района Сокол города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Сокол города Москвы
В школе №1252 имени Сервантеса прошел концерт, посвященный 59-летию образовательного учреждения. Он стал кульминацией насыщенной программы, которая проводилась в школе несколько дней подряд в преддверии праздничной даты.
— Торжество собрало наши лучшие творческие коллективы. Спасибо юным артистам, их художественным руководителям и, конечно же, замечательным ведущим нашего праздника, — поделились в администрации школы.
Гостями праздника стали, в том числе, ветераны педагогического труда, посвятившие профессиональную жизнь воспитанию подрастающих поколений. (ео)
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