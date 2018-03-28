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Юные жители Сокола познакомились с нумизматикой
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Юные жители Сокола познакомились с нумизматикой 

Управа района Сокол города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Сокол города Москвы
«Истории денег» был посвящен познавательный урок для четвероклассников школы №1252 имени Сервантеса на Соколе. Ребята узнали о существовании такой исторической дисциплины как нумизматика, своими глазами увидели разнообразные виды денег, а также выяснили много интересного об истории их появления, о денежных системах и мировых валютах.
— Вполне возможно, что среди учащихся, присутствовавших на этом удивительном занятии, есть и такие, которые примут решение посвятить свою профессиональную жизнь финансам и экономике, — прокомментировали организаторы урока.
Как уточнили в школе, каждое из подобного рода занятий призвано внести свою лепту в профориентацию будущих специалистов, пока что сидящих за школьными партами. (ео)
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