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Педагоги из Вороново поучаствовали в фестивале-конкурсе
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Педагоги из Вороново поучаствовали в фестивале-конкурсе 

Администрация поселения Вороновское 1 час назад
Фото: Администрация поселения Вороновское
Фото: архив
Учителя из школы №2073 поселения Вороновское приняли участие фестивале-конкурсе «Радуга». Информацию об этом 28 марта сообщили в образовательном учреждении.
— Педагоги выступили сразу в двух номинациях. Среди них художественно слово и вокальное искусство. Мы рады, что наши учители смогли не только хорошо подготовиться, но и достойно выступить на самом конкурсе, — прокомментировали сотрудники образовательного учреждения №2073 поселения Вороновское.
Они добавили, что в фестивале принимали участие педагоги из школ Новой Москвы. Этот конкурс является ежегодным.
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