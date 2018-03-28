Педагоги из Вороново поучаствовали в фестивале-конкурсе

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Учителя из школы №2073 поселения Вороновское приняли участие фестивале-конкурсе «Радуга». Информацию об этом 28 марта сообщили в образовательном учреждении.

— Педагоги выступили сразу в двух номинациях. Среди них художественно слово и вокальное искусство. Мы рады, что наши учители смогли не только хорошо подготовиться, но и достойно выступить на самом конкурсе, — прокомментировали сотрудники образовательного учреждения №2073 поселения Вороновское.