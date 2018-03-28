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Азам изготовления многослойного мыла научились школьники района Сокол
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Азам изготовления многослойного мыла научились школьники района Сокол 

Управа района Сокол города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Сокол города Москвы
В Чапаевском переулке школьникам дали увлекательный мастер-класс по изготовлению мыла. В качестве ведущей выступила ученица второго класса, занятие проходило в школе №1249.
— Ученица 2 «А» класса Ясмина Мухамеджанова еще в начале учебного год а изъявила желание научить одноклассников изготавливать декоративное многослойное мыло ручной работы. Когда материалы были собраны, девочка подготовила презентацию к открытому уроку, —объяснил сотрудник образовательного учреждения.
Создавать оригинальные поделки учились воспитанники первых-пятых классов — всего десять человек. (ео)
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