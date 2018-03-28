В Некрасовке прошел конкурс «Поэтический ковчег»

Завершился ежегодный сетевой конкурс «Поэтический ковчег» среди воспитанников дошкольных отделений района Некрасовка. Финалу предшествовало два этапа отбора: первый — в дошкольном отделении и второй — в школьном комплексе. В итоговом мероприятии приняли участие воспитанники школ № 1366, 1595, 2089, 2051, 2053.

— Вниманию жюри были представлены стихи поэтов-юбиляров 2018 года. Очень непросто было выбрать лучших декламаторов среди замечательных, искренних в своих проявлениях детей, — рассказал представитель учреждения.

Финал проходил в школе № 1366. Победители были награждены дипломами. (вт)