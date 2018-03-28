Юные жители Войковского посетили Государственный музей обороны Москвы

Учащиеся школы №2099, расположенной на 3-й Радиаторской, вместе с педагогами побывали в Государственном музее обороны Москвы . Как сообщил сотрудник школы, ребята услышали увлекательный рассказ о Московской битве и судьбах людей, участвовавших в сражении.

— Послушав рассказ, своими впечатлениями дети поделились в книге отзывов музея. Например, в экскурсии ребятам понравилось, что им не только рассказали, но и дали подержать военное оружие — пистолеты, ружья, —отметил представитель школы.

Напомним, школа №2099 расположена по адресу: Москва, 3-я Радиаторская улица, дом 8А. (ео)