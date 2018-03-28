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Юные жители Войковского посетили Государственный музей обороны Москвы
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Юные жители Войковского посетили Государственный музей обороны Москвы 

Управа района Войковский 2 часа назад
Фото: Управа района Войковский
Учащиеся школы №2099, расположенной на 3-й Радиаторской, вместе с педагогами побывали в Государственном музее обороны Москвы. Как сообщил сотрудник школы, ребята услышали увлекательный рассказ о Московской битве и судьбах людей, участвовавших в сражении.
— Послушав рассказ, своими впечатлениями дети поделились в книге отзывов музея. Например, в экскурсии ребятам понравилось, что им не только рассказали, но и дали подержать военное оружие — пистолеты, ружья, —отметил представитель школы.
Напомним, школа №2099 расположена по адресу: Москва, 3-я Радиаторская улица, дом 8А. (ео)
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