Родители школы в Зауралье против возвращения в класс девочек, стрелявших в их детей

Родители учеников шадринской школы Курганской области , по которым открыла стрельбу из пневматического пистолета 13-летняя одноклассница, против возвращения в школу нападавшей и двух ее подруг, пишет ИА «Ура.ру».

Это подтвердила и региональный уполномоченный по правам ребёнка в Курганской области Алена Лопатина.

Детский омбудсмен сказала, что поедет в Шадринск сразу после окончания весенних каникул. По её словам, речь о возвращении троих девочек, из которых одна стреляла, а две другие отвлекали учителей, пока не идёт. Сейчас проводятся следственные действия, затем происшествию должны дать правовую оценку. Также она не исключает того, что девочек могут отправить на учёбу в спецучреждения.

ЧП в Шадринской школе произошло 21 марта. Ученица 7-го класса принесла в класс пневматический пистолет и стала стрелять по одноклассникам. В результате инцидента пострадали семь человек. Сейчас все ученики школы находятся на каникулах.