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Омбудсмен прокомментировала расследование стрельбы в курганской школе
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Омбудсмен прокомментировала расследование стрельбы в курганской школе 

RT на русском 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Детский омбудсмен в Курганской области Алена Лопатина прокомментировала расследование стрельбы в одной из школ Шадринска, сообщает URA.RU. В нападении участвовали трое учениц. По словам регионального уполномоченного по правам ребёнка, о возвращении девочек пока речи не идёт, продолжаются следственные действия.
«Инциденту должны дать правовую оценку», — отметила Лопатина.
Она добавила, что отправится в Шадринск сразу после весенних каникул.
21 марта в Шадринске ученица седьмого класса устроила в школе стрельбу из пневматического оружия. В результате произошедшего пострадали семь человек. Уточняется, что подростки получили синяки и ссадины.
Позднее одна из учениц в беседе с телеканалом «360» рассказала подробности стрельбы в учебном заведении.
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