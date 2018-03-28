Омбудсмен прокомментировала расследование стрельбы в курганской школе

Детский омбудсмен в Курганской области Алена Лопатина прокомментировала расследование стрельбы в одной из школ Шадринска , сообщает URA.RU. В нападении участвовали трое учениц. По словам регионального уполномоченного по правам ребёнка, о возвращении девочек пока речи не идёт, продолжаются следственные действия.

«Инциденту должны дать правовую оценку», — отметила Лопатина.

Она добавила, что отправится в Шадринск сразу после весенних каникул.

21 марта в Шадринске ученица седьмого класса устроила в школе стрельбу из пневматического оружия. В результате произошедшего пострадали семь человек. Уточняется, что подростки получили синяки и ссадины.

Позднее одна из учениц в беседе с телеканалом «360» рассказала подробности стрельбы в учебном заведении.