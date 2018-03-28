Дмитрий Кушпита: «Уберите из школ металлодетекторы!».

Фото с ресурса fborn-spb.ru Наблюдательные владимирцы, конечно, заметили, что на минувших выборах президента впервые все школы и ДК были оборудованы так называемыми рамками — стационарными металлодетекторами. Толку от них было, правда, немного — народ на участки шел так массово, что рамки постоянно пищали от ключей и брелоков голосующих, а правоохранители не обращали на это никакого внимания.

Выборы закончились, а 92 металлодетектора, приобретенные на федеральные средства, остались. За эти дни рамки были дважды передарены. Сначала федерация передала их в областную собственность, а обладминистрация подготовила презент муниципалитету.

Сегодня на заседании горсовета заместитель главы администрации Дмитрий Норихин пояснил депутатам, что общая стоимость передаваемого в муниципальную собственность имущества — 16,335 млн рублей, а каждая рамка стоит 177,777 тысяч.

Фото Иван Лютков

— Они нам дальше пригодятся для безопасности, для охраны школ. А также на всех наших предстоящих выборах, — пояснил Дмитрий Норихин.

Дареному коню в зубы, конечно, не смотрят. Тем не менее, депутат от «Яблока» (а по совместительству — директор школы №40) Дмитрий Кушпита сообщил коллегам, что такой подарок его школе не нужен:

Фото Михаил Мойсеянчик

— Вы знаете, на безопасность школ эти рамки вряд ли они повлияют каким-то образом, а вот то, что они захламляют школы — это точно. У меня 4 таких рамки. И они мне просто не нужны. Я думаю, меня поддержат все директоры школ. Давайте все-таки где-то их складируем, но не в школе. Потому что скоро пойдут пожарные и там, где мы ставим эти рамки, захламляются все проходы — нас будут за это штрафовать. Поэтому я вас очень прошу — найдите место где-нибудь в администрации или еще где-то, в гаражах, но уберите рамки, они нам просто не нужны. СКУДы (системы контроля и управления доступом — Авт.) поставить — согласен, они хоть как-то влияют на безопасность, но эти рамки перекрыли у меня весь проход! Огромная просьба, по крайней мере, из 40-ой школы — их забрать.

Как отметил Дмитрий Норихин, придет время новых выборов и их снова придется ставить.

— Привезете и снова поставите, — прокомментировал Кушпита. — Только они на выборах все равно не работали, они на такую чувствительность были настроены, что непонятно, для чего их вообще установили.

Так или иначе, но в муниципальную собственность 92 металлодетектора депутаты все-таки перевели. А уж куда их подевать и какие именно школы, кроме 40-ой, откажутся от подарка — этим вопросом предстоит заняться мэрии города Владимира

Более подробно дискуссию, разгоревшуюся на заседании горсовета, можно посмотреть в нашем видеосюжете.