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Студенты МИТБ ННГАСУ прошли стажировку в Германии
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Студенты МИТБ ННГАСУ прошли стажировку в Германии 

В городе N 2 часа назад
Фото: В городе N
Группа студентов Международного института технологий бизнеса Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета провели неделю за рубежом.
Целью учебной стажировки было знакомство с головным вузом-партнером — Кельнским университетом прикладных наук, а также изучение управленческих, организационных, межкультурных аспектов функционирования немецкой экономики.
Кроме Кельнского университета, студенты посетили гимназию Рейн-Зиг, торговый центр Хума (г. Санкт-Аугустин), Немецкую почтовую компанию (г. Бонн), предприятие Тросифоль (г. Тройсдорф), Центр чрезвычайных ситуаций (г. Зигбург), больницу в г. Бад-Хонеф.
Следующий цикл программы обменов ожидается в октябре текущего года, когда немецкая группа посетит с визитом Нижний Новгород.
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