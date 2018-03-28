Студенты МИТБ ННГАСУ прошли стажировку в Германии

Группа студентов Международного института технологий бизнеса Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета провели неделю за рубежом.

Целью учебной стажировки было знакомство с головным вузом-партнером — Кельнским университетом прикладных наук, а также изучение управленческих, организационных, межкультурных аспектов функционирования немецкой экономики.

Кроме Кельнского университета, студенты посетили гимназию Рейн-Зиг, торговый центр Хума (г. Санкт-Аугустин), Немецкую почтовую компанию (г. Бонн), предприятие Тросифоль ( г. Тройсдорф ), Центр чрезвычайных ситуаций ( г. Зигбург ), больницу в г. Бад-Хонеф.

Следующий цикл программы обменов ожидается в октябре текущего года, когда немецкая группа посетит с визитом Нижний Новгород.