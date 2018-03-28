Юные Преображенцы могут стать кадетами

Школа №1080 «Экополис» объявила набор в кадетские классы.

Этот учебный год стал стартовым для школы №1080 в реализации образовательного проекта «Кадетский класс в московской школе».

Были соформированы два класса — пятый предкадетский и седьмой кадетский. За месяцы учебы юные кадеты показали хорошие результаты в учебе и физической подготовке. Родители говорят, что их дети стали более дисциплинированными и серьезными — и это только начало пути. Сейчас школа объявила, что начинается новый набор в восьмой кадетский класс на следующий год. Ребята будут учиться по расширенной программе, в которую включены математика, общественные науки, русский язык, дополнительные занятия спортом, военно-прикладная подготовка, бальные танцы, этикет. Все эти навыки являются обязательными уже много лет для кадетов России

В кадетский класс принимают мальчиков и девочек, у которых нет ограничений по состоянию здоровья для занятий спортом и военно-прикладными дисциплинами. Также нужна московская регистрация — постоянная или временная.