Проекты молодых ученых Урала внедрят на свинокомплексе «Сибирской аграрной группы»

ЕКАТЕРИНБУРГ , 28 марта. / ТАСС /. Разработки молодых ученых Уральского государственного аграрного университета (УрГАУ) в области сельскохозяйственного производства планируют внедрить на свинокомплексе «Уральский», который является дочерним предприятием агрохолдинга «Сибирская аграрная группа», сообщили в среду ТАСС в пресс-службе вуза со ссылкой на заместителя декана по науке и инновационной работе УрГАУ Ольгу Быкову

Студенты представили более 50 проектов в рамках научно-практической конференции «Актуальные вопросы зооветеринарной науки и сельскохозяйственного производства», проведенной по инициативе «Сибирской аграрной группы» в УрГАУ. «Некоторые из них (проектов — прим. ТАСС) планируется внедрить на свинокомплексе „Уральский“, в том числе проект по разработке способов снижения потерь при охлаждении мяса, а также проект по исследованию микробиологических процессов при созревании сырокопченых продуктов», — отметила Быкова.

В пресс-службе отметили, что в конференции приняли участие студенты факультета ветеринарной медицины и экспертизы и технологического факультета УрГАУ.

"Их проекты были связаны с современными методами диагностики, лечения и профилактики распространенных заболеваний у свиней и птицы, заменой антибиотиков, применения инновационных способов селекции и повышения воспроизводства в свиноводстве. Все участники получили дипломы, а победители еще и денежные призы", — сказали в вузе.