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Проекты молодых ученых Урала внедрят на свинокомплексе «Сибирской аграрной группы»
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Проекты молодых ученых Урала внедрят на свинокомплексе «Сибирской аграрной группы» 

ТАСС 30 минут назад
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 марта. /ТАСС/. Разработки молодых ученых Уральского государственного аграрного университета (УрГАУ) в области сельскохозяйственного производства планируют внедрить на свинокомплексе «Уральский», который является дочерним предприятием агрохолдинга «Сибирская аграрная группа», сообщили в среду ТАСС в пресс-службе вуза со ссылкой на заместителя декана по науке и инновационной работе УрГАУ Ольгу Быкову.
Студенты представили более 50 проектов в рамках научно-практической конференции «Актуальные вопросы зооветеринарной науки и сельскохозяйственного производства», проведенной по инициативе «Сибирской аграрной группы» в УрГАУ. «Некоторые из них (проектов — прим. ТАСС) планируется внедрить на свинокомплексе „Уральский“, в том числе проект по разработке способов снижения потерь при охлаждении мяса, а также проект по исследованию микробиологических процессов при созревании сырокопченых продуктов», — отметила Быкова.
В пресс-службе отметили, что в конференции приняли участие студенты факультета ветеринарной медицины и экспертизы и технологического факультета УрГАУ.
"Их проекты были связаны с современными методами диагностики, лечения и профилактики распространенных заболеваний у свиней и птицы, заменой антибиотиков, применения инновационных способов селекции и повышения воспроизводства в свиноводстве. Все участники получили дипломы, а победители еще и денежные призы", — сказали в вузе.
УрГАУ — один из крупнейших в РФ вузов, готовящих специалистов для всех отраслей агропромышленного комплекса. Учредителем вуза является Минсельхоз РФ. В вузе действует 64 образовательные программы, 22 научные школы по 11 направлениям. В рамках международного сотрудничества в вузе действуют более 40 соглашений с университетами Европы, Азии и стран СНГ.
"Сибирская аграрная группа" является крупным холдингом с полным циклом производства продукции. В составе холдинга 10 производственных предприятий: это мясокомбинаты в Томске и Кемерове, пять свиноводческих комплекса — в Томской, Свердловской, Тюменской областях, в Красноярском крае, а также в республике Бурятия, комбикормовые заводы в Асино, Красноярске и птицефабрика «Томская».
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