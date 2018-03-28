Школьники Ховрина встретились с летчиком-космонавтом Андреем Борисенко

Во вторник, 27 марта, в школе №597 района Ховрино, расположенной на Петрозаводской улице, прошла встреча учащихся с летчиком-космонавтом, Героем России Андреем Борисенко . Об этом сообщается на сайте образовательного учреждения.

«Ученики и педагоги, ветераны Ховрино, гости из школы №648 с интересом слушали рассказ космонавта. Вопросов было много, участники встречи долго не отпускали Андрея Ивановича», — отмечается в сообщении.

Напомним, школа №597 находится по адресу: Петрозаводская улица, дом 19А. (то)