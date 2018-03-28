Родители будущих первоклассников познакомятся с педсоставом школы №1296 в Восточном Дегунине 29 марта

Педагоги школы № 1296 в Восточном Дегунине приглашают будущих первоклассников и их родителей на день открытых дверей, который состоится в четверг, 29 марта. Об этом сообщил директор образовательного учреждения Валентин Макаров.

— Родители будущих первоклассников получат возможность познакомиться с педагогическим и административным составом школы, задать актуальные вопросы, — рассказал Макаров. — Также будет организована экскурсия по школе для всех желающих.

Он добавил, что первоклассники зачисляются в школу при наличии прописки в Восточном Дегунине.

Гостей будут ждать к 17.00 в учебном корпусе № 1. Напомним, школа № 1296 располагается по адресу Керамический проезд, д. 55, корп. 3. (мю)