Ещё
Родители будущих первоклассников познакомятся с педсоставом школы №1296 в Восточном Дегунине 29 марта
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Родители будущих первоклассников познакомятся с педсоставом школы №1296 в Восточном Дегунине 29 марта 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 48 минут назад
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
Педагоги школы № 1296 в Восточном Дегунине приглашают будущих первоклассников и их родителей на день открытых дверей, который состоится в четверг, 29 марта. Об этом сообщил директор образовательного учреждения Валентин Макаров.
— Родители будущих первоклассников получат возможность познакомиться с педагогическим и административным составом школы, задать актуальные вопросы, — рассказал Макаров. — Также будет организована экскурсия по школе для всех желающих.
Он добавил, что первоклассники зачисляются в школу при наличии прописки в Восточном Дегунине.
Гостей будут ждать к 17.00 в учебном корпусе № 1. Напомним, школа № 1296 располагается по адресу Керамический проезд, д. 55, корп. 3. (мю)
Управа района Восточное Дегунино города Москвы: последние новости
Инспекторы по делам несовершеннолетних прочитали лекцию в школе №1383 Восточного Дегунина Первоклассники школы №222 в Восточном Дегунине попрощались с азбукой В Восточном Дегунине проведут акцию «Поможем подготовиться к школьному балу!»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скончался Олег Анофриев75
Тулеев обратился к жителям Кузбасса317
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово139
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным1090
Друг Скрипаля призвал «дать им умереть»43
Видео
01:00
Друг Скрипаля призвал «дать им умереть»
В мире Другое
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
01:32
Умер Виктор Калашников
Происшествия Оружие
00:53
Рапунцель ужаснула своим видом перед родами
Шоу-бизнес
00:45
Мизулина: это удар в спину для Путина
Политика Общество
02:40
Тайный визит Ким Чен Ына в Пекин оказался явным
В мире Азия
01:10
«Буран» решили воскресить
Технологии Наука и техника
00:22
Два детских сада построят в ТиНАО
Новости Москвы
01:00
В Воронцовском парке пройдет весенняя уборка
Новости Москвы
01:51
«Они спасали детей в Кемерово»
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение