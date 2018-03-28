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Чиновники придумали, как повысить инициативность органов власти
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Чиновники придумали, как повысить инициативность органов власти 

РИА 57 45 минут назад
Фото: РИА 57
В октябре 2018 года планируется подключить все муниципальные образования области к автоматизированной информационной системе сопровождения проектной деятельности, сообщает пресс-служба правительства.
В 2017 году департамент экономического развития и инвестиционной деятельности области приступил к внедрению автоматизированной информационной системы сопровождения проектной деятельности. В системе уже зарегистрировались все члены правительства, руководители органов власти и ответственные исполнители по проектам.
Для повышения инициативности органов власти департаментом в январе 2018 года запущен конкурс на лучший проект года.
Продолжается активная работа по развитию компетенций в сфере проектной деятельности. Проведен ряд образовательных программ для органов власти и муниципальных образований, отметили в пресс-службе.
В минувшем году чиновники и члены правительства прошли федеральную образовательную программу «Управленческое мастерство» (организаторы — РАНХиГС и Агентство стратегических инициатив). По результатам Орловская область заняла третье место в номинации «Самый инновационный проект».
Сообщение Чиновники придумали, как повысить инициативность органов власти появились сначала на РИА 57.
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