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Студенты Удмуртского госуниверситета примерятся к работе в «РН-Пурнефтегазе»
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Студенты Удмуртского госуниверситета примерятся к работе в «РН-Пурнефтегазе» 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Во время практики.
В 2018 году ООО «РН-Пурнефтегаз» приняло на практику 22 студента губкинского филиала Удмуртского государственного университета. Молодые люди осваивают основы профессионального мастерства в цехах по добыче нефти, газа и газового конденсата, а девушки — в исследовательской химико-аналитической лаборатории. Все они имеют необходимые допуски для работы на объектах повышенной опасности нефтедобывающего производства предприятия.
Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе ООО «РН-Пурнефтегаз», четырехмесячная оплачиваемая производственная практика является обязательной частью программы среднего специального образования «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений». Именно благодаря участию нефтяников данная специальность появилась в губкинском филиале УдГУ пять лет назад.
"РН-Пурнефтегаз" ежегодно оказывает благотворительную помощь для пополнения материально-учебной базы — с момента создания проекта на его развитие выделено порядка 7 миллионов рублей. Средства пошли на оборудование учебного класса, покупку учебной литературы, а также специализированных виртуальных тренажеров «Освоение и эксплуатация скважин» и «Имитация капитального ремонта скважины».
Благотворительная помощь оказывается и в интеллектуальном плане: производственники-нефтяники принимают участие в разработке учебных планов, рабочих программ дисциплин, методических указаний. Возникла и своеобразная традиция — руководитель одного из производственных подразделений «РН-Пурнефтегаза» возглавляет государственную аттестационную комиссию. Самой мощной мотивацией для губкинских студентов УдГУ стало предоставление рабочих мест в цехах предприятия-партнера десятке лучших выпускников. В 2018 году состоится второй выпуск нефтегазовой специальности.
Подобная форма сотрудничества совпадает с курсом государства на обеспечение рынка труда России рабочими кадрами, где ключевая роль отводится бизнесу как главному заказчику образовательных услуг.
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