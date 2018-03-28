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Воспитанники зеленоградского Дворца творчества стали лауреатами городского фестиваля
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Воспитанники зеленоградского Дворца творчества стали лауреатами городского фестиваля 

Старое Крюково 1 час назад
Фото: Старое Крюково
Учащиеся-вокалисты и педагоги студии «Ника» Дворца творчества детей и молодежи в Старом Крюково получили высокие оценки жюри Открытом городском фестивале «Величальная России» в номинации «Академический вокал и вокальные ансамбли».
По итогам конкурсных прослушиваний, в которых принимали участие вокальные коллективы учреждений дополнительного образования города Москвы, лауреатом 1 степени стал старший вокальный ансамбль студии музыкально-эстетического развития «Ника». А солист Гомулин Андрей удостоен звания лауреата 3 степени. Педагоги Савина Алина и Чеченкова Людмила награждены специальными дипломами жюри за высокий профессиональный уровень работы с учащимися в области вокального воспитания детей.
Открытый городской фестиваль «Величальная России» проводится среди детских творческих коллективов и солистов 5-18 лет образовательных организаций и образовательных учреждений дополнительного образования города Москвы, по инициативе Центра творчества имени А. В. Косарева. В этом году фестиваль посвящен 73-ей годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
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