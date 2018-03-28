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Хорошевская прокуратура провела проверку в школе № 1302
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Хорошевская прокуратура провела проверку в школе № 1302 

Управа района Хорошево-Мневники 1 час назад
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
В ходе проверки, проведенной Хорошевской межрайонной прокуратурой в школе № 1302 на Исаковского, выявлены нарушения законодательства об образовании и основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
— В учреждении не велся анализ работы с несовершеннолетними воспитанниками по итогам выполнения индивидуальной программы реабилитации. Отсутствовали результаты тренингов/тестирований, психологических наблюдений и диагностики с подростками, отметки о вовлеченности их в различные кружки и секции, организации досуговой работы, летней занятости и иных индивидуальных мероприятий. Не во всех личных делах имелись уведомления законных представителей о постановке несовершеннолетних на внутришкольный учет, — сообщается в пресс-службе прокуратуры Москвы.
Кроме того, не были представлены приказ о создании в образовательном учреждении совета профилактики на 2016–2017 годы, план его работы, журнал протоколов заседаний.
Прокурор внес в адрес директора школы № 1302 представление. По результатам его рассмотрения выявленные нарушения устранены, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. (ео)
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