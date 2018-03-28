Представитель школы № 538 участвовал в собрании Совета ветеранов района Зюзино

26 марта прошло отчетно-выборное собрание в Совете ветеранов района Зюзино, на котором присутствовал руководитель волонтерского объединения «Открытое сердце» школы № 538.

На отчетно-выборное собрание в Совете ветеранов района Зюзино пригласили руководителя волонтерского детского общественного объединения «Открытое сердце» в школе № 538 Алпысбаеву Зарему Даировну. Она рассказала о совместной работе Совета ветеранов и учащихся школы № 538 в 2017-2018 учебном году, перечислила мероприятия и акции, в которых принимали участие волонтеры школы. Совет ветеранов положительно оценил деятельность волонтерского объединения, а сотрудники школы поблагодарили ветеранов за возможность общения подростков с людьми старшего поколения, за передачу молодежи опыта и воспитание в них патриотизма, чувства заботы и ответственности.