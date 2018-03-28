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Музей подпольной типографии посетили школьники из Кузьминок
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Музей подпольной типографии посетили школьники из Кузьминок 

Управа района Кузьминки 1 час назад
Фото: Управа района Кузьминки
Совсем скоро юным экскурсоводам школы № 641 имени Сергея Есенина из Кузьминок предстоит сдавать экзамены. Музеи, на платформе которых они пройдут, уже начали приглашать ребят на последние, предэкзаменационные консультации.
Так, несколько дней назад семь обучающихся, выбравших в качестве экскурсионной площадки музей «Подпольная типография 1905—1906 гг.», в очередной раз данное учреждение. Ребята обсудили особенности и важные моменты предстоящего экзамена, на котором школьники попробуют себя в качестве настоящих, профессиональных экскурсоводов. (вт)
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