Музей подпольной типографии посетили школьники из Кузьминок

Совсем скоро юным экскурсоводам школы № 641 имени Сергея Есенина из Кузьминок предстоит сдавать экзамены. Музеи, на платформе которых они пройдут, уже начали приглашать ребят на последние, предэкзаменационные консультации.

Так, несколько дней назад семь обучающихся, выбравших в качестве экскурсионной площадки музей «Подпольная типография 1905—1906 гг.», в очередной раз данное учреждение. Ребята обсудили особенности и важные моменты предстоящего экзамена, на котором школьники попробуют себя в качестве настоящих, профессиональных экскурсоводов. (вт)